Netflix відтворить Гру в кальмара у реальному житті

Фанати вже погодилися взяти участь у грі

Днями невідомий автор в TikTok розповів російськомовним користувачам соцмережі про те, що невдовзі у «Гру в кальмара» можна буде зіграти в реальному житті. Мовляв, сам стрімінговий сервіс Netflix збирається організувати ці ігрища.

«Правила і відбори на цю гру вже оголошені студією. У ній візьме участь 456 осіб на безлюдному острові. Вони так само гратимуть в ігри за грошовий приз, ось тільки це покажуть на весь світ», – розповів тіктокер.

Користувачам така ідея сподобалася. Фанати готові зіграти у «Гру в кальмара», якщо обійдеться без смертей, як у серіалі.

Ймовірніше за все, все це просто фейк, аби хайпанути на трендовій темі. Адже, знайти офіційну інформації від Netflix про проведення «Гри в кальмара» в реальному житті не вдається.

Нагадаємо, що південнокорейський серіал «Гра в кальмара» від режисера Хван Дон Хека вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року. Всього за кілька днів він став хітом та зайняв перше місце у рейтингу стрімінгу, обійшовши «Паперовий будиночок».

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