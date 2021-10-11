Сериал Игра в кальмара на Netflix — интересные факты

«Игра в кальмара» от Netflix побил все рекорды, обойдя другие топовые кинокартины. Некоторые фанаты сериала уже смотрят его по второму или третьему кругу и это не удивительно. Ведь «Игра в кальмара» скрывает в себе множество интересных подсказок, фактов, деталей, которые можно изучать и изучать. Ты еще не посмотрел сериал ни разу? Тогда скорее беги и включай первую серию, ведь следующие факты точно тебя заинтересуют, а также могут содержать небольшие спойлеры! Интересные факты о сериале «Игра в кальмара» от Netflix к твоему вниманию.

Реальная кукла?

В первом эпизоде ​​огромная кукла уничтожала игроков во время игры Красный свет — Зеленый свет. И какой же чувствуешь страх, когда узнаешь, что она существует на самом деле. Кукла находится в Южной Корее, в деревне, в округе Джинчхон, в Чхунчхонбок-до. Если будет возможность, можешь посетить эту деревню и посмотреть на куклу в живую… Однако, хватит ли у тебя смелости после первой серии?

Номер телефона в карточке

В начале игры каждый игрок получает загадочную карточку с номером телефона на обратной стороне. Производственная группа сериала совершила ошибку, удалив первые три цифры номера вместо средних или последних четырех. Для корейских телефонных номеров, если последние восемь цифр набираются без кода зоны, звонок все равно можно совершить. Поэтому вышла невероятная неприятность, номер оказался настоящим и все фанаты, конечно же, пытаются звонить по нему. Владелицей телефонного номера оказалась женщина и теперь ей постоянно кто-то звонит и пишет смс. Согласись, это не очень приятно. Спросишь, почему она его не заменит? Женщина не может, ведь именно этот номер телефона связан с ее бизнесом.

Сериала могло не быть

Во время интервью, режиссер Хван Дон Хек рассказал, что идея сериала родилась еще в 2009 году, но он столкнулся с десятилетием препятствий и отказов, прежде чем смог все реализовать. Причем отказывались, и актеры, и инвесторы. С годами мир изменился, и эти изменения открыли двери для «Игры в кальмара». Здесь, наверное, повлияла и пандемия, и популярность фильма «Голодные игры», который по замыслу очень похож на корейский.

Реальная массовка или компьютерная графика?

В шоу говорится, что 456 человек из всех слоев общества пригласили для участия в игре. Очень часто кинокомпании не хотят платить большие деньги массовке и создают людей с помощью компьютерной графики. Однако в этом сериале все по-настоящему. В фильме действительно снялись 456 человек, что делает его живым и более интересным.

Костюмы надзирателей хотели сделать другими

Когда начинаешь смотреть и любить какой-то сериал, то уже не представляешь, что какая-то деталь могла бы быть совсем другой. Например, вид надзирателей за игроками мог быть такой: костюмы бойскаутов, а маски с лицами животных. Как тебе? Но потом режиссер и костюмеры решили, что зрителям должно быть непонятно, кто скрывается за масками и одеждой, а костюмы бойскаутов слишком бы выдавали пол человека. Поэтому команда приняла решение о красных (розовых) комбинезонах и загадочных черных масок.

Фейк или правда: Netflix воссоздаст «Игру в кальмара» в реальной жизни

«Статуи» — реальные люди

Помнишь VIP-зал со статуями, которые покрыты краской и масками животных? Так вот, это живые люди. Одна из корейских блогерш рассказала СМИ, что ей тоже предлагали такую ​​«роль», но она отказалась. Однако девушка поделилась, что за три дня работы, плюс проживание, питание и транспортные услуги, съемочная команда предлагала ей 5 млн вон (4243 долл США). Как тебе такой гонорар, согласилась бы?

Все игры известны еще в начале сериала

Если присмотреться внимательно, то еще в начале сериала можно заметить подсказки того, какие же игры ждут героев. В начале шоу есть сцена, которая выдает все, нужно только стопнуть кадр и начать рассматривать.

Будет ли второй сезон «Игры в кальмара»?

Режиссер шоу вложил очень много энергии и алкоголя в процесс создания сериала. В начале, ему приходилось выпить полбутылки соджу (традиционный корейский напиток из риса или пшеницы) и только потом «приходила муза».

— Написание «Игры в кальмара» было для меня сложнее, чем обычно, потому что это был сериал, а не фильм. На то, чтобы написать и переписать первые два эпизода, у меня ушло шесть месяцев. Затем я посоветовался с друзьями и почерпнул подсказки по поводу улучшений из их ответов, — рассказал Хван Дон Хек одному из изданий.

Тем не менее, можно порадоваться, ведь он был бы готов разработать второй сезон, если бы ему предоставили команду опытных режиссеров.

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Фото — кадры из сериала, Getty Images

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