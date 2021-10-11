Love Hard: смотреть официальный трейлер

История любви из приложения для знакомств в трейлере фильма «Love Hard»
Стриминговий сервис Netflix представил трейлер рождественского ромкома «Love Hard».
«Love Hard»: смотреть трейлер фильма
Фильм расскажет историю любви, которая началась в приложении для знакомств накануне Рождества. После всех неудачных свиданий девушка из Лос-Анджелеса решилась на серьезный шаг — поехать к парню, с которым познакомилась онлайн, на другой конец страны в Нью-Йорк. Но, оказалось, что ее идеальный Мэтч выглядит совсем не так, как на фото. Парень использовал фотографии своего друга детства, чтобы понравиться девушкам. Поскольку, идеальный парень с фото таки существует, девушка собирается покорить его сердце с помощью его друга.
Главные роли сыграли Нина Добрев, Даррен Барнет, Джимми О. Ян. Режиссером выступил Эрнан Хименес.
Премьера фильма «Love Hard» запланирована на 5 ноября 2021 года.
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