Идентичность: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер чоно-белой драмы «Идентичность».

«Идентичность»: смотреть трейлер фильма

Фильм снят по мотивам одноименного романа 1929 Нелли Ларсен. Он рассказывает историю двух темнокожих женщин Ирен Редфилд и Клэр Кендре. Последняя долгое время не могла показать свое истинное существо и пыталась адаптироваться в «белый» общества, притворяясь своей. Подруги детства жили на противоположных сторонах цветовой линии во время расцвета Гарлемского Возрождения в конце 1920-х годов в Нью-Йорке. Но однажды они случайно встретились, будучи уже взрослыми женщинами. И эта встреча изменит их жизни.

Главные роли в картине сыграли Тесса Томпсон и Рут Негг. Режиссером фильма стала актриса Ребекка Холл.

Премьера фильма «Идентичность» запланирована на 10 ноября 2021.

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