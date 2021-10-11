Alyona Alyona пішла з Instagram

Артистка заявила, що їй не подобається залежність від соцмереж

Українська реперка Alyona Alyona заявила, що йде з Instagram. Але, як виявилося, таке рішення зірки є не категоричним. Артистка просто збирається менше часу приділити соціальній мережі, на яку стала витрачати по п’ять годин на день.

«Мені щотижня телефон присилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально», – пояснила своє рішення дівчина.

Але також Alyona Alyona підкреслила, що обожнює спілкуватися зі своєю аудиторією та бути ближчою до підписників. Саме через це піти з Instagram повністю вона не може і не хоче.

«Я зрозуміла, що цілком віддана своїй аудиторії. Дуже багато часу проводжу в Instagram та Tik Tok, відповідаючи персонально на повідомлення. І я не встигаю відповідати на все – відповідаю на 60%, але все одно розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той самий час віддаю енергію», – зізналася артистка.

Мабуть, після такої заяви кожен пост чи сторіз Alyona Alyona стане ціннішим для фанатів та радуватиме їм ще більше.

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