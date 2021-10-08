Перемирие за 40 млн долларов: Скарлетт Йоханссон і Disney больше не в ссоре

Подобная история в мире кино произошла впервые, ее точно запомнят

Компания Disney выплатила Скарлетт Йоханссон 40 млн долларов на фоне конфликта между ними. Компенсацию актриса получила за то, что фильм «Черная вдова» вышел на стриминг сервисе одновременно с началом проката, а это могло существенно уменьшить гонорар Йоханссон из-за меньших сборов в кинотеатрах.

Как пишут западные издания, ссоры между актрисой и студией больше нет, но суд при этом все еще предстоит.

— Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе в течение многих лет, я очень ценю свои творческие отношения с командой. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы, — сказала актриса.

Скарлетт подчеркнула, что очень рада, что конфликта больше нет. Конечно, кто бы печалился о завершении ссоры с 40 млн долларов в кармане? 🙂 Все детали о конфликте Йоханссон и Disney можешь прочитать здесь.

Кстати, по примеру Скарлетт пошла и другая голливудская актриса — Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Круэлла», который так же, как и «Черная вдова», одновременно вышел и в кинотеатрах, и на онлайн-сервисах. Но с ней Disney договорился еще в августе.

Фото — Getty Images

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