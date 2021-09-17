Аллея ужасов: смотреть официальный трейлер

Киностудия Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Аллея ужасов».

«Аллея ужасов»: смотреть трейлер фильма

Фильм рассказывает о амбициозного карнавального фокусника. Он талант манипулировать людьми несколькими хорошо подобранными словами, и однажды знакомится с женщиной-психиатром даже опаснее него самого.

Главные роли сыграли Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Руни Мара, Пол Андерсон, Уиллем Дефо, Мэри Стинберґен, Тони Коллетт, Рон Перлман и другие. Режиссером выступил Гильермо дель Торо.

Премьера фильма «Аллея ужасов» запланирована на 20 января 2022 года.

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