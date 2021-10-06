Блогер Таня Пренткович сделала пластику носа — вы удивитесь стоимости! Все подробности

У украинской блогерши это уже 4-я пластическая операция в жизни

На этот раз девушка сделала повторную ринопластику — операцию по изменению формы носа и выравниванию носовой перегородки. Впервые Пренткович решила исправить нос три года назад. Блогерша рассказывала, что уже обращалась к хирургам, чтобы устранить последствия травмы: в детстве девушка упала и была вынуждена перенести сразу две операции на носу по выравниванию носовой перегородки. Проблема может мешать не только эстетически, но и доставлять проблемы с дыханием, что и произошло с Пренткович.

Она показала, как выглядела несколько лет назад до всех операций.

А так Таня выглядела перед самой операцией. Разве заметно некрасивый нос? Однако девушки — такие девушки, всегда хотят стать еще лучше.

Сейчас же операция проходила в клинике пластического хирурга Эдгара Каминского, у которого сейчас оперируются много блоргеров и знаменитостей. Пренткович призналась подписчикам, что стоила она 12,7 тыс евро. И это еще со скидкой! Сам же гонорар хирурга составляет 6 тыс евро.

Не все фанаты блогера положительно отреагировали на решение изменить свою внешность, но Таня заявила, что понимает, что нельзя нравиться всем, и поэтому выбирает свой комфорт.

View this post on Instagram Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

Фото — @tanyaprentkovych

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