Новый третий размер: блогер Саша Пустовит призналась, что увеличила грудь (фото)

Блогер Александра Пустовит недавно разошлась с мужем, однако уже начинает «брать себя в руки» и менять свою внешность

Девушка известна в Instagram, как Саша Бо. Фанаты уже давно подозревали, что блогерша сделала не только пластику носа и подбородка. И вот наконец Саша признала, что уже месяц как увеличила грудь. Она подчеркнула, что не хотела делать из этого шоу, потому и молчала в соцсетях. Однако сразу же выложила смонтированное видео о подготовке к операции.

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Фото с большим размером груди начали появляться у Саши еще до объявления об операции, а после она еще и вышла в сторис без бюстгальтера, где хорошо стало видно, что грудь не ее.

View this post on Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ (@sashaabo)

— Теперь я счастливая обладательница упругого третьего размера. Все получилось идеально! Теперь объем груди 86 сантиметров, — написала блогерша.

Фото — @sashaabo

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