Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру (ФОТО)

Эпатажные итальянские музыканты шокировали своих фанатов

Победа группы Måneskin на «Евровидении-2021» сделала из рокеров настоящих звезд мирового масштаба. Теперь их знают в каждой стране, поклонники быстро раскупают билеты на концерты, а в Instagram подписчики следят за каждым движением любимых итальянцев. А следить таки есть о чем и с кем, ведь Måneskin любят эпатировать публику не только на концертах, а в социальных сетях. Например, солист группы Дамиано Давид недавно возбудил фантазию своих сторонников голым фото. Но на это стоило ждать и ждали все.

И вот на днях Måneskin изрядно шокировали фанатов обнаженными фото всех участников группы. Во время новой фотосессии Дамиано, Виктория, Томас и Итан полностью разделись, накрасили глаза и облили себя или водой, то маслом. Фотографиями с фотосессии рокеры поделились в своем официальном Instagram в посте и в сториз. Интимные места музыканты прикрыли черными звездочками.

«Почему так горячо?» — подписали пост Måneskin.

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