Måneskin и Go_A выпустят совместную песню: действительно ли это так?

Победители Евровидения-2021 и украинская группа подружились еще на песенном конкурсе

Недавно в интернете распространилась новость о том, что украинская группа Go_A и победители Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin уже совсем скоро выпустят совместную песню. Мол, она уже готова, остались какие-то формальности. Однако солитка украинской группы Екатерина Павленко прокомментировала слухи:

— Это фейк, который вышел из-под контроля, — рассказала девушка украинским СМИ.

Поэтому пока эта идея остается лишь в планах музыкантов. А нам с вами остается только ждать наступит ли тот момент, когда мы услышим единения двух невероятных голосов в одной песне. У нее точно были бы шансы стать хитом из-за популярности GO_A и Måneskin.

Нереально стильный! Maneskin выпустили клип на I wanna be your slave

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Ведь невозможно не вспомнить о моменте нашей гордости. Песня «Шум», с которой группа GO_A выступил на Евровидении, стала первой песней на украинском языке, которая попала в чарт Billboard. А также Go_A с песней Shum занял первое место в мировом рейтинге Spotify Viral 50.

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Фото — Getty Images

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