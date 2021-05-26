Трек Шум группы Go_A стал первым в рейтинге вирусных треков Spotify

После участия в «Евровидении-2021» песня «Шум» украинской группы Go_A настолько понравилась людям со всего мира, возглавившей мировой рейтинг Spotify «Топ-50 трендов». Об этом с гордостью сообщил сам группа в своем Instagram.

«Топ-1 в Spotify. SHUM вийшла на 1 місце в рейтингу світових трендів! Продовжуємо шуміти», – подписали радостный пост музыканты.

Ранее трек «Шум» был на четвертом месте в рейтинге, а сейчас ему удалось обойти даже песню «Zitti e buoni» победителей «Евровидения-2021» «Måneskin» из Италии.

Напомним, что на «Евровидении-2021» украинские представители группа Go_A с песней «Шум» заняли пятое место, но по результатам голосования зрителей они стали вторыми.

Фото: instagram / go_a_band

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