Ты 3 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер 3 сезона сериала «Ты».

«Ты» 3 сезон: смотреть трейлер сериала

Третий сезон сериала расскажет историю семейной жизни парочки маньяков-убийц Джо Голдберга и Лав Куинн. Раскрыв друг другу свои темные стороны и узнав о беременности, Джо и Лав решают переехать в пригород и начать нормальную семейную жизнь. Но если бы эти двое не пытались, все пошло не по плану через соседку Натали, в которую влюбился Джо. Даже рождение сына не уберегло их от новых убийств и тайн.

К главным ролям вернулись актеры Пенн Бэджли и Виктория Педретти. А соседку Натали сыграла Микаэлла МакМанус.

Премьера 3 сезона сериала «Ты» запланирована на 15 октября 2021 года.

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