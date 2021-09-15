Саша Пустовит рассказала страшные подробности о муже: Ты неблагодарна свинья, вот ты кто

Блогер рассказала, что за все годы жизни наслушалась страшных вещей от самого близкого человека

Саша Пустовит (Саша Бо) — стала первой среди звездных гостей на YouTube-проекте «Экзамен» Маши Ефросининой, с которой интервью пришлось записывать дважды. Ведь накануне выхода первого видео Саша объявила о разводе со своим мужем. Для ведущей это стало шоком, ведь Пустовит не давала никакого намека на то, что такое возможно. Во втором интервью блогер рассказала Маше Ефросининой всю правду о своем муже.

Девушка поделилась, что самым большим хейтером в ее жизни является не кто-то из подписчиков, а Игорь (ее муж).

— Такой грязи, как от него, я не слышала от людей, в совокупности за все эти годы. Того, как бьет он, это самое ужасное, он бьет больнее всего — словами. Начиная с того, что он мне все эти годы говорил: «Ты без меня никто», «Я тебя взял никем».

Шоком стало видео из личного архива Саши, где снято, как Игорь унижает жену. «Ты благодаря мне стала популярной, ты свинья неблагодарна — вот кто ты», — говорит муж Пустовит.

Саша также рассказала, что когда-то он подарил ей рекламу у блогера-миллионника Сони Стужук за сто долларов. После — в течение шести лет Игорь вспоминал ей об этом постоянно, и снова с упреками, что это он ее распиарил.

— Также он говорил, что в Мексику меня отвез и снова: «Ты была студенткой, ты была никем». Я ему: «Окей, а чего ты не считаешь сколько раз я тебя в Америку возила?». Чего он тогда меня замуж брал, если я была «никем»? Хотя это очень странно выглядит, у меня уже тогда была квартира, я училась в престижном медуниверситете, у меня богатые родители, — рассказала Саша.

Фото — @sashaabo

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