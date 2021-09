Бритни Спирс удалилась с Instagram. Что происходит?

Звезда разорвала связь с поклонниками в социальной сети

Утро начинается не с кофе, а из очередных шокирующих новостей о жизни американской певицы Бритни Спирс. На этот раз стало известно, что артистка удалила свой профиль в Instagram, чем очень взволновала фанатов. Все сразу начали думать, что свободу Бритни еще больше ограничивают, но селебрити все быстро объяснила.

Как оказалось, причиной исчезновения Бритни Спирс с Instagram, где ее подписано более 36-ти миллионов пользователей, стал диджитал-детокс. В своем Twitter звезда объяснила, что хочет отдохнуть от социальных сетей, чтобы провести больше времени со своим женихом Сэмом Асгари.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement ???????? !!!! I’ll be back soon ????????✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021