Саша Пустовит – о реакции мужа на свой диагноз

Известная блогерша раскрыла правду об отношениях с отцом своих детей

Идеальная инстаграмная картинка обычно разительно отличается от реальной жизни. И это еще раз доказывает украинский блогер Саша Пустовит. О ее громком разводе с мужем Игорем Пустовитом уже несколько месяцев говорит весь украинский Instagram. Поэтому девушка решила расставить все точки над «і» в этой ситуации в интервью с Машей Ефросининой в новом «Экзамене на откровенность».

Как оказалось во время интервью, муж Саши Пустовит просил ее сделать аборт, когда блогер была беременна первым сыном. Девушка впервые призналась, что во время беременности у нее обнаружили закрытую форму туберкулеза. До самых родов ей пришлось принимать сильные антибиотики. После объявления диагноза Игорь Пустовит просил жену сделать аборт. Блогер добавила, что на аборте настаивала также мать мужа, поэтому Саша с ней не общалась.

– Когда мне поставили этот диагноз, я получила первый удар в спину от Игоря. Он сказал делать аборт, потому что не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили: «Все хорошо, есть плацентарный барьер, ребенок родится здоровым. Беременность – это единственный запущенный механизм в твоем организме, который поддерживает его дееспособность. Если сейчас сделать аборт, то тебя эта болезнь просто «съест». Мне все говорили, что все будет хорошо, что за ребенка не нужно волноваться. Я родила здорового мальчика, – призналась блогер.

Саша Пустовит решила поделиться своей историей, потому что муж шантажирует ее этой информацией. Мол, если она не подпишет документы и не примет его условия развода, все узнают правду. Но девушка не стесняется своей жизни, не хочет ничего скрывать, а потому откровенно все рассказала.

Больше откровенных признаний Саши Пустовит и всю правду о ее браке с Игорем Пустовитом смотрите в «Экзамене» с Машей Ефросининой.

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