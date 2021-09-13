Бритни Спирс выходит замуж!

Звезда объявила о помолвке со своим любимым

Американская певица Бритни Спирс собирается выйти замуж за фитнес-тренера и актера Сэма Асгари. На днях 27-летний бойфренд селебрити сделал артистке предложение, и она приняла его. Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram.

Бритни Спирс опубликовала совместное с женихом видео, на котором демонстрирует свое огромное бриллиантовое кольцо. Получается, что слухи были правдивыми и недавно парень таки выбирал кольцо для важного момента.

Интересно, что ранее Бритни Спирс рассказала, что условия опекунства запрещают ей выходить замуж или иметь детей в будущем. А это значит, что, вероятнее всего, певица сможет выйти замуж только после того, как суд официально отберет право опекунства над звездой у ее отца Джейми Спирса.

Напомним, что Бритни Сипрс и Сэм Асгари встречаются уже пять лет. Пара познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. Для Бритни это будет уже третий брак.

Фото: Getty Images

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