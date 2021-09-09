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В шаге от победы: Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Звезда может наконец вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью

Американская певица Бритни Спирс скоро может выйти из-под опеки своего отца. Джейми Спирс отказался от статуса опекуна своей дочери. Об этом пишет издание CNN.

Как удалось выяснить американским СМИ, Отец Бритни Спирс уже подал в суд запрос о прекращении опекунства над своей дочерью.

«Как господин Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, — это лучше для своей дочери. Если госпожа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить этот шанс», — говорится в документе.

Но будет принято решение о прекращении опекунства над Бритни Спирс, выяснится только на суде 29 сентября 2021. Следим за этим громким делом и держим тебя в курсе!

Фото: Getty Images

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