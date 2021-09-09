В шаге от победы: Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью
Звезда может наконец вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью
Американская певица Бритни Спирс скоро может выйти из-под опеки своего отца. Джейми Спирс отказался от статуса опекуна своей дочери. Об этом пишет издание CNN.
Как удалось выяснить американским СМИ, Отец Бритни Спирс уже подал в суд запрос о прекращении опекунства над своей дочерью.
«Как господин Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, — это лучше для своей дочери. Если госпожа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить этот шанс», — говорится в документе.
Но будет принято решение о прекращении опекунства над Бритни Спирс, выяснится только на суде 29 сентября 2021. Следим за этим громким делом и держим тебя в курсе!
Фото: Getty Images
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