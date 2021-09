Клип Тани Муиньо получил сразу три награды MTV Video Music Awards

Украинский режиссер обошла Билли Айлиш — клип Your Power, Тейлор Свифт — клип Willow, Трэвиса Скотта — клип Franchise и других

Победу одержал клип, который сняла девушка, на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X. Видеоработу признали победителем в категориях «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Самые визуальные эффекты». Всего клип боролся в пяти номинациях на MTV Music Video Awards 2021.

Видео получилось довольно скандальным и ярким. В нем американский рэпер предстал в образе жителя Рая, которого соблазняет змей. После греховного падения его судят в чистилище, и он попадает в ад, спускаясь на пилоне. Там он соблазняет дьявола.

Рэпер был очень рад награде, но не забыл о Тане и поблагодарил ее в своей речи со сцены. Кстати, награду они разделила на двоих, ведь Lil Nas X также значится режиссером видео.

