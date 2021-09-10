Группа «Друга Ріка» презентовал лирик-видео на трек «Остання»

Украинская группа «Друга Ріка» представил первую песню «Остання» из будущего альбома в видеоформате!

«Остання — означает «последняя», не путать с «крайней» — человеком, стоящим в очереди. Для употребляющих слово «крайняя» вместо слова «последняя», в аду отведено специальное крайнее место. Девушка — собирательный образ. У каждого была «своя девушка», что «вдохновила». Речь идет о посетителях наших репетиций. Тогда мы собирались, как никогда, чтобы сыграть «вместо». У кого-то девушкой была подруга, у кого-то — бутылка пива, у кого — парень», — рассказал о песне Валерий Харчишин.

Оказалось, что места для съемок лирик-видео были выбраны не случайно. Они имеют личностную историю и является сентиментальными для участников группы «Друга ріка».

«Данное лирик-видео было снято в местах, связанных с историей группы. Они близки к моего сердца, в моих воспоминаний … »- поделился барабанщик Алексей Дорошенко.

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