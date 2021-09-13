Брітні Спірс виходить заміж!

Зірка оголосила про заручини зі своїм коханим

Американська співачка Брітні Спірс збирається вийти заміж за фітнес-тренера та актора Сема Асгарі. Днями 27-річний бойфренд селебриті освідчився артистці, і вона прийняла пропозицію руки та серця. Радісною новиною зірка поділилася у своєму Instagram.

Брітні Спірс опублікувала спільне з нареченим відео, на якому демонструє свою величезну діамантову обручку. Виходить, що чутки були правдивими і нещодавно хлопець таки обирав обручку для важливого моменту.

Цікаво, що раніше Брітні Спірс розповіла, що умови опікунства забороняють їй виходити заміж або мати дітей в майбутньому. А це означає, що, ймовірніше за все, співачка зможе вийти заміж лише після того, як суд офіційно відбере право опікунства над зіркою у її батька Джеймі Спірса.

Нагадаємо, що Брітні Сіпрс та Сем Асгарі зустрічаються вже п’ять років. Пара познайомилася на зйомках кліпу Slumber Party в 2016 році. Для Брітні це буде вже третій шлюб.

Фото: Getty Images

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