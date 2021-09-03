Парень Бритни Спирс собирается сделать предложение любимой (ФОТО)

Избранник звезды готовится к помолвки

Похоже, что американская певица Бритни Спирс может вскоре выйти замуж. По крайней мере, если она согласится на предложение руки и сердца от ее любимого Сэма Асгари. Ведь недавно мужа заметили, когда он выбирал обручальное кольцо! Об этом пишет издание PageSix.

Папарацци застукали бойфренда Бритни Спирс в ювелирном доме Cartier в Лос-Анджелесе. Там звездный парень присматривался к обручальных колец. Неизвестно, он приобрел таки ту самую кольцо с бриллиантом или нет. Но очевидцы говорят, что консультант магазина точно показывала Сэму кольца.

Интересно, что недавно инсайдер из окружения пары рассказывал, что пара может пожениться. Ждем радостные новости.

Фото: Getty Images

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