Ким Кардашьян: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Ким Кардашьян

Карьера: фотомодель, актриса, светская львица

Дата рождения: 21 октября 1980

Cтатус: замужем (почти разведена)

Ким Кардашьян — американская фотомодель, актриса, светская львица. Стала популярной благодаря участию в семейном реалити-шоу, а также из-за дружбы с фотомоделью Пэрис Хилтон. Снималась для журнала Playboy, работает моделью и дизайнером.

Детство

Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Отец — Роберт Кардашьян (1944-2003), известный американский адвокат армянского происхождения. Мать — Крис Дженнер (1955), светская львица, которая имеет шотландские и голландские корни. В 1989 году Крис рассталась с Робертом Кардашьян, а в 1991 году вновь вышла замуж за легкоатлета Брюса Дженнера (1949), взяв его фамилию. У Ким всего девять братьев и сестер, трое — родные, другие — сводные.

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Ким и деньги

Во время учебы в школе «Marymount High School» будущая звезда работала в музыкальной рекламной фирме, которая принадлежала ее отцу. На 16 лет Ким подарили модный автомобиль, а уже с 18 ей стали давать меньше денег, чтобы она сама училась их зарабатывать. Позже вместе с сестрами Кортни и Хло Ким открыла собственный магазин одежды. В 19 лет Ким уже стала одной из самых известных тусовщиц Лос-Анджелеса. Отец Кимберли, Роберт Кардашьян, умер в 2003 году от рака.

Несмотря на то, что Ким считается самой знаменитой представительницей семейства, самой богатой остается ее сводная сестра Кайли Дженнер. В возрасте 21 года она уже владела состоянием в 900 млн дол благодаря выпуску популярной косметической линейки Kylie Cosmetics.

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Ким и работа

В начале 2000-х годов Ким познакомилась с женой друга отца Шугара Рея — Бернадетт. У девушки был большой гардероб, но она не умела подбирать вещи для выхода, а из-за работы своего мужа (он был боксером) Бернадетт приходилось регулярно выходить на красную дорожку. Кардашьян посоветовала ей провести ревизию гардероба, а лишние вещи выставила на продажу через персональный профиль в магазине eBay. Это помогло ей стать личным ассистентом Пэрис Хилтон, с которой они впоследствии стали подругами.

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Первый громкий скандал

В 2006 году Ким попала в первый скандал. Ее хоум-видео с певцом Ray J (Рэй Джей) быстро распространились во всемирной паутине. Когда Ким подала иск на компанию, которая собиралась распространить диск с видео, поклонники посчитали, что она тем самым признала причастность к видеороликам. Впоследствии ходило мнение, что эту ситуацию срежиссировала сама светская львица с целью поднятия рейтингов. Иск на эту компанию Кардашьян забрала, отсудив в качестве компенсации 5 млн дол.

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Собственный бутик одежды

В том же 2006 году сестры Кардашьян открыли первый бутик Dash, чему был посвящен эпизод в реалити-шоу. Покупателями в этом магазине стали знаменитости, в основном друзья родителей.

Съемка в Playboy и контракты

В 2007 году журнал «Playboy» опубликовал серию фотографий Кардашьян в жанре ню, а через некоторое время Ким заключила контракт с популярным производителем одежды, став лицом компании. С этого времени девушка участвует в показах, а также рекламных кампаниях многочисленных модных брендов, в числе которых Quick Trim, Kotex и Sketchers. Вместе с сестрами светская львица выпускает коллекции аксессуаров и сумок под брендом Kardashian Kollection.

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Ким — актриса

Карьера актрисы началась у Ким с сериала Beyond the Break, где она появилась в роли Элли, которую играла в течение 4 сезонов. Следующим появлением светской львицы в кинематографе стала комедия «Нереальный блокбастер». Однако за этот фильм Кардашьян даже номинировали на «Золотую малину», как «самую плохую актрису». Интересно, что такую ​​номинацию девушка получала еще ни один раз. Однако Ким и дальше продолжала сниматься в кино.

Ким — дизайнер

Вместе с сестрами Ким стала автором лимитированной серии одежды для марки Bebe. Отличительной чертой стилистической одежды от Кардашьян стало сочетание кожи и хлопка, подчеркивание женственности. Вскоре у Ким появился и собственный проект — дизайн украшений для Virgin Saints and Angels, выполненных в этническом стиле.

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Интересные факты

В июле 2010 года в Нью-Йорке, в музее Тюссо появилась восковая фигура Кимберли, мало кто может таким похвастаться. В этом же году она выпустила собственный аромат Kim Kardashian.

Фигура Ким и пластические операции

Ким с особым вниманием относится к своей фигуре. По мнению хирургов и поклонников Кардашьян, она сделала ряд пластических операций: ринопластику, увеличение груди, увеличение ягодиц и липосакцию. Кроме этого, как считают журналисты, звезда регулярно делает инъекции ботокса, плазмолифтинг и контурную пластику.

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Кимберли честно отвечает на все вопросы пластики, но не все верят ее ответам. Светская львица отрицает, что сделала грудь — она показала свои фото в юности, где у нее уже был 3-й размер.

По поводу размеров ягодиц Кардашьян тоже идут постоянные споры: некоторые хирурги говорят, что такая естественность наблюдается при наследственности. Но другие уверены, что без пластики здесь никак не обошлось: объем бедер иконы стиля составляет 99 см, а объем талии — 60 см. Уколы ботокса Ким не скрывает и даже делится своими ощущениями после них. А о липосакции модель говорила еще в 2004 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В августе 2018 светская львица удивила подписчиков своего блога фото, на котором предстала с новинкой бьюти-индустрии. Она вживили под кожу ожерелье, которое к тому же светится в ритм ее сердцебиения.

Болезни Ким

Несмотря на свой статус иконы стиля, Ким делится со своими фанатами снимками без макияжа и фильтров. Кардашьян страдает от таких болезней, как псориаз и артрит.

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Веришь, что Ким уже за 40?

В 2020 году Кардашьян отпраздновала свое 40-летие на пляже частного острова. Перед вечеринкой она попросила друзей выдержать 2-недельный карантин, после чего все отправились на праздник, который проходил без масок и социальной дистанции. Поведение Ким вызвало возмущение в соцсетях. Именинницу назвали равнодушной и обвинили в отсутствии уважения к людям с более низкими доходами, которые вынуждены отказаться от встреч с родственниками на День благодарения или Рождество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Личная жизнь

В 2000 году Кардашьян вышла замуж за музыкального продюсера Дэймона Томаса, с которым познакомилась на одной из вечеринок. Через четыре года супруги развелись.

В 2011 году Ким вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал нападающий баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крис Хамфрис, с которым звезда познакомилась в 2010 году на съемках реалити-шоу. Через 72 дня после заключения брака Кардашьян подала на развод из-за непримиримых противоречий. Супруги окончательно расстались в июне 2013 года.

Но долго оставаться одной Ким не захотела. Интересно, что еще будучи замужем за баскетболистом, Кардашьян начала встречаться с рэпером Канье Уэстом. О своем романе Канье и Ким объявили в начале 2012 года. Все знакомые и друзья отзывались о них, как о чрезвычайно приятной паре. На сегодня у них уже есть четверо детей, последнего родила суррогатная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В феврале 2021 картинка пары перестала быть идеальной — они объявили о разводе. Друзья Канье говорили, что он знал — разводу быть, однако это был для него очень печальный день.

Совсем недавно, во время презентации нового альбома Канье «Donda», Ким Кардашьян появилась там в свадебном платье. СМИ сразу заговорили о том, что развод откладывается, а пара работает над отношениями. Однако другие источники говорят, что Ким просто творчески поддерживает Веста. Также Новый канал писал о том, что Канье Уэст признался, что изменял Ким.

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Фото — Getty Images

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