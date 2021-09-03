Ким Кардашьян: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Ким Кардашьян: досье на звезду и интересные факты
Ким Кардашьян
Карьера: фотомодель, актриса, светская львица
Дата рождения: 21 октября 1980
Cтатус: замужем (почти разведена)
Ким Кардашьян — американская фотомодель, актриса, светская львица. Стала популярной благодаря участию в семейном реалити-шоу, а также из-за дружбы с фотомоделью Пэрис Хилтон. Снималась для журнала Playboy, работает моделью и дизайнером.
Детство
Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Отец — Роберт Кардашьян (1944-2003), известный американский адвокат армянского происхождения. Мать — Крис Дженнер (1955), светская львица, которая имеет шотландские и голландские корни. В 1989 году Крис рассталась с Робертом Кардашьян, а в 1991 году вновь вышла замуж за легкоатлета Брюса Дженнера (1949), взяв его фамилию. У Ким всего девять братьев и сестер, трое — родные, другие — сводные.
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Ким и деньги
Во время учебы в школе «Marymount High School» будущая звезда работала в музыкальной рекламной фирме, которая принадлежала ее отцу. На 16 лет Ким подарили модный автомобиль, а уже с 18 ей стали давать меньше денег, чтобы она сама училась их зарабатывать. Позже вместе с сестрами Кортни и Хло Ким открыла собственный магазин одежды. В 19 лет Ким уже стала одной из самых известных тусовщиц Лос-Анджелеса. Отец Кимберли, Роберт Кардашьян, умер в 2003 году от рака.
Несмотря на то, что Ким считается самой знаменитой представительницей семейства, самой богатой остается ее сводная сестра Кайли Дженнер. В возрасте 21 года она уже владела состоянием в 900 млн дол благодаря выпуску популярной косметической линейки Kylie Cosmetics.
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Ким и работа
В начале 2000-х годов Ким познакомилась с женой друга отца Шугара Рея — Бернадетт. У девушки был большой гардероб, но она не умела подбирать вещи для выхода, а из-за работы своего мужа (он был боксером) Бернадетт приходилось регулярно выходить на красную дорожку. Кардашьян посоветовала ей провести ревизию гардероба, а лишние вещи выставила на продажу через персональный профиль в магазине eBay. Это помогло ей стать личным ассистентом Пэрис Хилтон, с которой они впоследствии стали подругами.
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Первый громкий скандал
В 2006 году Ким попала в первый скандал. Ее хоум-видео с певцом Ray J (Рэй Джей) быстро распространились во всемирной паутине. Когда Ким подала иск на компанию, которая собиралась распространить диск с видео, поклонники посчитали, что она тем самым признала причастность к видеороликам. Впоследствии ходило мнение, что эту ситуацию срежиссировала сама светская львица с целью поднятия рейтингов. Иск на эту компанию Кардашьян забрала, отсудив в качестве компенсации 5 млн дол.
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Собственный бутик одежды
В том же 2006 году сестры Кардашьян открыли первый бутик Dash, чему был посвящен эпизод в реалити-шоу. Покупателями в этом магазине стали знаменитости, в основном друзья родителей.
Съемка в Playboy и контракты
В 2007 году журнал «Playboy» опубликовал серию фотографий Кардашьян в жанре ню, а через некоторое время Ким заключила контракт с популярным производителем одежды, став лицом компании. С этого времени девушка участвует в показах, а также рекламных кампаниях многочисленных модных брендов, в числе которых Quick Trim, Kotex и Sketchers. Вместе с сестрами светская львица выпускает коллекции аксессуаров и сумок под брендом Kardashian Kollection.
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Ким — актриса
Карьера актрисы началась у Ким с сериала Beyond the Break, где она появилась в роли Элли, которую играла в течение 4 сезонов. Следующим появлением светской львицы в кинематографе стала комедия «Нереальный блокбастер». Однако за этот фильм Кардашьян даже номинировали на «Золотую малину», как «самую плохую актрису». Интересно, что такую номинацию девушка получала еще ни один раз. Однако Ким и дальше продолжала сниматься в кино.
Ким — дизайнер
Вместе с сестрами Ким стала автором лимитированной серии одежды для марки Bebe. Отличительной чертой стилистической одежды от Кардашьян стало сочетание кожи и хлопка, подчеркивание женственности. Вскоре у Ким появился и собственный проект — дизайн украшений для Virgin Saints and Angels, выполненных в этническом стиле.
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Интересные факты
В июле 2010 года в Нью-Йорке, в музее Тюссо появилась восковая фигура Кимберли, мало кто может таким похвастаться. В этом же году она выпустила собственный аромат Kim Kardashian.
Фигура Ким и пластические операции
Ким с особым вниманием относится к своей фигуре. По мнению хирургов и поклонников Кардашьян, она сделала ряд пластических операций: ринопластику, увеличение груди, увеличение ягодиц и липосакцию. Кроме этого, как считают журналисты, звезда регулярно делает инъекции ботокса, плазмолифтинг и контурную пластику.
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Кимберли честно отвечает на все вопросы пластики, но не все верят ее ответам. Светская львица отрицает, что сделала грудь — она показала свои фото в юности, где у нее уже был 3-й размер.
По поводу размеров ягодиц Кардашьян тоже идут постоянные споры: некоторые хирурги говорят, что такая естественность наблюдается при наследственности. Но другие уверены, что без пластики здесь никак не обошлось: объем бедер иконы стиля составляет 99 см, а объем талии — 60 см. Уколы ботокса Ким не скрывает и даже делится своими ощущениями после них. А о липосакции модель говорила еще в 2004 году.
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В августе 2018 светская львица удивила подписчиков своего блога фото, на котором предстала с новинкой бьюти-индустрии. Она вживили под кожу ожерелье, которое к тому же светится в ритм ее сердцебиения.
Болезни Ким
Несмотря на свой статус иконы стиля, Ким делится со своими фанатами снимками без макияжа и фильтров. Кардашьян страдает от таких болезней, как псориаз и артрит.
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Веришь, что Ким уже за 40?
В 2020 году Кардашьян отпраздновала свое 40-летие на пляже частного острова. Перед вечеринкой она попросила друзей выдержать 2-недельный карантин, после чего все отправились на праздник, который проходил без масок и социальной дистанции. Поведение Ким вызвало возмущение в соцсетях. Именинницу назвали равнодушной и обвинили в отсутствии уважения к людям с более низкими доходами, которые вынуждены отказаться от встреч с родственниками на День благодарения или Рождество.
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Личная жизнь
В 2000 году Кардашьян вышла замуж за музыкального продюсера Дэймона Томаса, с которым познакомилась на одной из вечеринок. Через четыре года супруги развелись.
В 2011 году Ким вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал нападающий баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крис Хамфрис, с которым звезда познакомилась в 2010 году на съемках реалити-шоу. Через 72 дня после заключения брака Кардашьян подала на развод из-за непримиримых противоречий. Супруги окончательно расстались в июне 2013 года.
Но долго оставаться одной Ким не захотела. Интересно, что еще будучи замужем за баскетболистом, Кардашьян начала встречаться с рэпером Канье Уэстом. О своем романе Канье и Ким объявили в начале 2012 года. Все знакомые и друзья отзывались о них, как о чрезвычайно приятной паре. На сегодня у них уже есть четверо детей, последнего родила суррогатная мама.
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В феврале 2021 картинка пары перестала быть идеальной — они объявили о разводе. Друзья Канье говорили, что он знал — разводу быть, однако это был для него очень печальный день.
Совсем недавно, во время презентации нового альбома Канье «Donda», Ким Кардашьян появилась там в свадебном платье. СМИ сразу заговорили о том, что развод откладывается, а пара работает над отношениями. Однако другие источники говорят, что Ким просто творчески поддерживает Веста. Также Новый канал писал о том, что Канье Уэст признался, что изменял Ким.
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Фото — Getty Images
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