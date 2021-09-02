Читайте між рядків: Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардашьян
Схоже, що селебріті намагається розкаятися за скоєне
Американський репер Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардаш’ян під час їхнього шлюбу. Про це артист фактично заявив у своїй пісні Hurricane з нового альбому Donda. Мабуть, селебриті не лукавив, заявивши, що в нових піснях розкриє правду про свої стосунки з Кім Кардаш’ян.
«Ось я йду, поводжуся надто багатим. Ось я йду з новою ципочкою. І я знаю, яка правда. Все ще граюся після народження двох дітей. Це надто багато, щоб переварити усе, коли твоє життя постійно рухається», – співає репер.
Цікаво, що й інсайдер з оточення Каньє Веста підтвердив, що у піснях артист намагається покаятися перед Кім. А джерело, близьке до Кім стверджує, що зірка не проти возз’єднання. Про це пише видання DailyMail.
«Каньє сказав, що хоче, щоб вона повернулася, і Кім відкрита для цього, але хоче спочатку зосередитися на відновленні фундаменту їх стосунків і зміцнення дружби», – розповів інсайдер.
Фото: Getty Images
Читай також:
Розлучення відкладається: Каньє Вест і Кім Кардаш’ян працюють над стосунками