Каньє Вест і Кім Кардаш’ян працюють над стосунками

Зіркова парочка намагається розібратися у своїх проблемах

Після презентації нового альбому Каньє Веста Donda, на якому Кім Кардаш’ян з’явилася у весільній сукні, поповзли чутки про відновлення стосунків подружжя. Джерела видання TMZ розповіли, що розлучення поки відкладається, а селебріті працюють над стосунками.

Як зазначає інсайдер, якщо вони зможуть вирішити проблеми в стосунках, то це стане перемогою для всієї родини. Фактично, Кім Кардаш’ян навіть може припинити процес розлучення.

У той же час інші джерела говорять, що примирення між Кім та Каньє чекати не доведеться. Вона лише підтримує його у роботі. А своєю появою у весільній сукні на презентації альбому Кім Кардаш’ян лише хотіла показати шанувальникам, що любов має «цілющу силу».

Фото: Getty Images

Читай також:

Каньє Вест підпалив себе просто на сцені! Подробиці

Каньє Вест офіційно змінює ім’я. Як тепер зватимуть репера?