Disney не помеха: Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в фильме от сценаристов Дэдпул

Звезды «Мстителей» воссоединятся в новой кинокартине

Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Крис Эванс (Капитан Америка) снимутся в приключенческом фильме «Призрачный» (Ghosted), который снимет Apple. Уже известно, что режиссером проекта станет британец Декстер Флетчер, он уже известный по фильмам «Рокетмен», «Богемская рапсодия» и «Эдди «Орел», а сейчас заканчивает работу над «Шерлок Холмс 3».

Интересно, что сценарий к новому фильму напишут Ретт Риз и Пол Верник — сценаристы фильма «Дэдпул», который сняли Marvel Studios, Walt Disney Pictures, с которыми Йоханссон находится в ссоре, а у Эванса закончился контракт.

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Подробностей о новом проекте пока нет, однако он описывается как романтическая история с приключениями и в духе фильма 1984 года «Роман с камнем», в котором снялись Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер.

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Кстати, Эванс и Йоханссон вместе поработали над шестью фильмами Marvel — последним стал «Мстители: Финал» (2019). Для Эванса это было последнее исполнение роли Капитана Америка, а Йоханссон попрощалась с ролью Наташи Романофф в сольном фильме «Черная вдова», который вышел на экраны в 2021 году.

Фото — Getty Images

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