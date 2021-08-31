Alyona Alyona рассекретила, как зовут ее парня

Певица держит в секрете свои личные отношения

Мы уже рассказывали тебе, что Alyona Alyona собирается переезжать к своему парню. Тогда она отказалась называть его имя и вообще раскрывать личность, ведь девушке комфортно держать все в тайне.

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Однако в своем новом посте в Instagram, певица таки написала имя своего любимого, и теперь мы знаем, что парня зовут Денис. Сейчас пара ездит по строительным магазинам, чтобы усовершенствовать «свое гнездышко». Больше подробностей, к сожалению, нет. Но верим, что когда-нибудь увидим, кто же этот загадочный парень певицы.

Фото — @alyona.alyona.official

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