Alyona Alyona рассекретила, как зовут ее парня
Певица держит в секрете свои личные отношения
Мы уже рассказывали тебе, что Alyona Alyona собирается переезжать к своему парню. Тогда она отказалась называть его имя и вообще раскрывать личность, ведь девушке комфортно держать все в тайне.
Неожиданная открытость: alyona alyona снялась абсолютно голой (ФОТО)
Однако в своем новом посте в Instagram, певица таки написала имя своего любимого, и теперь мы знаем, что парня зовут Денис. Сейчас пара ездит по строительным магазинам, чтобы усовершенствовать «свое гнездышко». Больше подробностей, к сожалению, нет. Но верим, что когда-нибудь увидим, кто же этот загадочный парень певицы.
Фото — @alyona.alyona.official
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