Океан Ельзи feat. alyona alyona – Країна дітей: дивитися онлайн прем’єру кліпу

1 червня 2021 року Океан Ельзи випустили нову пісню «Країна дітей» за участі реп-виконавиці alyona alyona на вірші відомого українського поета Сергія Жадана.

Нова пісня – це присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни на сході країни, збройних конфліктів, терактів. Дата релізу обрана невипадково: прем’єра до Міжнародного дня захисту дітей – це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних та жорстоких рішень.

На офіційному сайті «Океану Ельзи» гурт розповів історію створення пісні:

«Наприкінці 2020 року Сергій Жадан запропонував Святославу Вакарчуку створити пісню на його вірш, присвячений пам’яті Данила Дідіка, хлопця, який у 2015 році загинув у Харкові внаслідок теракту під час Маршу єдності».

– Для мене це дуже приватна пісня, – прокоментував Сергій Жадан. – Попри те, що в ній йдеться про речі, які стосуються нас усіх. Надто щемкою є тема дітей, які мусять робити вибір, які прикривають собою дорослих, які, проростаючи в небо, фактично це небо над нами тримають. Мені дуже б не хотілося, щоби ця композиція сприймалась пафосно. Вона про речі болючі, але такі, що дають надію. Передусім це пісня, звісно, про любов.

Лідер Океану Ельзи одразу погодився, бо текст – пронизливий і точний – просто не може залишити байдужим. Вакарчук написав композицію в дуже нехарактерній для себе манері.

– В останні пів року я почав вивчати гіп-гоп культуру і класичний реп початку 90-х. І спробував уявити, щоби було, якби я читав. Так і записав демо, – поділився Святослав Вакарчук. – А потім в мене з’явилася ще одна ідея: саме на цю пісню зробити дует з alyona alyona, тому що вона не тільки нове і актуальне покоління, але вона ще й мала стосунок до дітей, бо була вихователькою в садку і відчуває цю тему, як ніхто інший.

Також alyona alyona написала свою частину тексту, який читає в треку.

– Святослав розказав мені, що є чудовий вірш, написаний Сергієм Жаданом і то буде новою піснею ОЕ. Він награв на піаніно мелодію, наспівав текст, і кожен рядок, кожна нотка запали мені в душу. Я з великим задоволенням погодилася на те, щоб записати цей фіт, адже така тема мені близька, – зізналась alyona alyona. – Серед моїх підписників є дуже багато дітей з різних регіонів країни, зокрема тих, які вимушені були покинути східну Україну. Для мене велика честь сказати кілька слів про них, висловити їм свою підтримку і слова вдячності саме в тій манері, в якій я це вмію робити найкраще – присвятити трек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Процес роботи над піснею був настільки інтенсивним, що виникла ідея записати і випустити одночасно дві версії пісні Океану: оригінальну версію ОЕ та стилістично іншу версію від alyona alyona.

– В результаті творчих пошуків вирішили зробити дві версії пісні. Одну версію оригінальну, «океанівську», на яку ми з Віктором Придуваловим і Ярославом Пілунським зняли відео. А другу, гіп-гоп версію, зробила команда Альони. У ній зовсім інший біт, вона м’якша і використовує мою ліричну музику, – розповів Святослав Вакарчук.

Відео до пісні відзнято на початку травня у місті Лисичанськ на сході країни. Ідея відео належить Святославу Вакарчуку. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там. Режисер Віктор Придувалов. Оператор-постановник Ярослав Пілунський.

За спільним рішенням виконавців, кошти з монетизації будуть передані на благодійність. Зокрема, Океан Ельзи свою частину направить на благодійний проект «Жовтий автобус», мета якого – творча освіта та створення умов для інтелектуального і творчого розвитку дітей, насамперед – дітей сходу України. Адже ніщо так не формує свідомість дитини, як творчість, яка привчає до незалежного, критичного, креативного мислення.

alyona alyona планує передати свою частину коштів на допомогу дітям з орфанними хворобами, потреби яких добре знає, бо весь 2021-й присвятила допомозі цим дітям. Окрім того, Океан Ельзи вперше випустить NFT на фрагменти пісні «Країна дітей», кошти від продажу яких будуть також передані на благодійність.

За матеріалами okeanelzy.com

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