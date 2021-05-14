alyona alyona знялася абсолютно голою (ФОТО)

З одягу на артистці самі колготки

Українська реперка alyona alyona не припиняє дивувати та вражати фанатів своїми пародіями на фото різних зірок в Instagram. Але тепер її знімки почали ставати дедалі гарячішими.

Нещодавно alyona alyona опублікувала фото, на якому позувала повністю оголеною. Лише уважні користувачі ( і ті не з перших секунд) помітили, що на реперці надягнені колготи. У такому образі українська зірка спародіювала американську селебріті Кім Кардаш’ян. Просто подивіться на це! Галас!

– Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас. Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця – це ознака легкої поведінки, жінка має на меті звабити чоловіка! Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства. На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів, – підписала пост зірка.

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