Comic Con Ukraine 2021: программа фестиваля и список звезд

Уже в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, в Киеве состоится фестиваль для поклонников комиксов — Comic Con Ukraine 2021

Организаторы представили обновленную программу фестиваля. Поэтому скорее читай, кто из звезд приедет на Comic Con 2021 и покупай билеты, если ты еще не успела!

1. Первый из старгостей — это Марк Дакаскос, актер, режиссер, мастер боевых искусств и звезда культовых лент 1990-х «Американский самурай», «Убийца плачущего» и «Только сильнейшие». Ты точно видел его и в более современных проектах, Марк превратился в преступника Во Фата в «Полиции Гавайев», сыграл главу службы безопасности Ґиеру в «Агентах щита».

2. А может, ты фанат и ценитель компьютерной игры «Resident Evil Village»? Тогда для тебя супер классные новости. На фестиваль приедет Елена Манковская — польская актриса, модель и косплеер, которая подарила свою внешность легендарной Леди Димитреску в хоррор игрушке. Надеемся, что у нее будет какая-то охрана, иначе парни могут просто разорвать «свою леди».

3. Есть классная новость и для фанатов «Гарри Поттера», ведь еще одной гостьей фестиваля станет Анна Шаффер, известная по роли волшебницы Трисс Мериґольд в сериале «Ведьмак» от Netflix, а также в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Также приедет и Наталия Тена, которая исполнила в «поттериане» роль Нимфадоры Тонкс.

4. Любимые персонажи аниме, сериалов и видеоигр оживут благодаря выступлениям косплееров на Cosplay Show. А сторонников K-POP культуры ожидает наслаждение от жаркой борьбы между участниками масштабного в Западной Европе Cover Dance Show. И куда же без уже традиционного события на Comic Con Ukraine — Dog Cosplay Contest. Хвостатые четвероногие косплееры ежегодно покоряют сердца участников и гостей конвенции, и пропустить такое просто невозможно.

Также на фестивале ты найдешь для себя множество ярких фотозон, погрузишься в мир настольных и компьютерных игр, конечно, сможешь купить себе несколько комиксов, а также научишься сортировать мусор и заботиться о нашей планете.

А где же информация об актере Джанкарло Эспозито ( «Во все тяжкие», Far Cry 6) спросите вы? Ведь он должен был посетить мероприятие. К сожалению, произошло так, что актер не сможет приехать в Киев из-за пандемии и строгого контракта с киностудией.

— Пандемия настигла нас в последний момент и очень неожиданно. В регионе, где вскоре будут проходить съемки нового проекта актера, установили строгие карантинные ограничения, и киностудия запретила Джанкарло покидать страну. Но мы все равно попробуем привезти Джанкарло в Украине, правда, в следующем году, — рассказали организаторы фестиваля.

Фото — Сomic Con Ukraine, Getty Images

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