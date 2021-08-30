Alyona Alyona назвала конкретную сумму, которую тратит на себя ежемесячно

Сколько же денег нужно артистке, чтобы прожить

Украинский реперка Alyona Alyona призналась, какую сумму тратит на себя ежемесячно без учета расходов на творчество. Свои финансы звезда рассекретила в новом посте в Instagram.

Как выяснилось, обычные потребности Alyona Alyona тратит лишь маленький процент от общей суммы своего заработка — всего 7%.

«Из своих 100% заработка, которые я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю только 20%. Остальные 80% вкладываются в работу (съемка клипов, зарплата членам команды, оплата услуг тех, с кем сотрудничаю). А еще из всех денег, которые поступают мне, 13% процентов идет на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кому надо гораздо больше, чем мне», — отметила артистка.

Основными своими расходами Alyona Alyona называет аренду жилья, питание и проезд, ведь много ездит на такси.

«Подводя все транзакции, в месяц я трачу примерно 1000-1500 $. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом — докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко», — назвала точную сумму реперка.

Если посчитать, то можно понять, что приблизительные ежемесячные доходы Alyona Alyona составляют 15-22 тысяч долларов.

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