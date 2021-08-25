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MONATIK получил звание заслуженного артиста Украины (ВИДЕО)

MONATIK получил звание заслуженного артиста Украины (ВИДЕО)

Артисту вручили престижную награду

Украинский певец Дмитрий Монатик получил звание заслуженного артиста Украины во время торжеств в День Независимости Украины 24 августа. Награду артисту вручил президент Украины Владимир Зеленский на Майдане Независимости.

«Я тебя благодарю, за твое творчество», — сказал Владимир Зеленский.

Видео с выдающегося для артиста события MONATIK сразу опубликовал в своем Instagram, поблагодарив за такое признание.

«#МріятиНеШкідливо#МріятиТакВажливо Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. З Днем Незалежності, Україно!!!», — подписал видео Дима.

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