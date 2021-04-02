Дима Монатик с женой и сыновьями украсили обложку известного глянца

Артист впервые показал свою семью в полном составе в СМИ

Украинский певец Дима Монатик предпочитает не показывать своих сыновей Даню и Платона в своих социальных сетях. Знаменитость считает, что личная жизнь должна оставаться частным, поэтому он всегда старается оберегать детей от чрезмерной публичности. Но на свое 35-летие Монатик решил, что пришло время познакомить фанатов со своими детьми. Вместе с женой Ириной и сыновьями Даней и Платоном Дима снялся для журнала L`Officiel. Их семейное фото украсило обложку апрельского номера.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это ведь они. Дети – моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни», – написал Дима Монатик в своем Instagram.

Читай также:

В день рождения! MONATIK впервые показал лица сыновей в новой видеоработе

Цена образования: Сколько стоит обучение сына Тины Кароль?