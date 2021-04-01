MONATIK – Ресницы безопасности: премьера саундтрека к документальному фильму Вечно танцующий человек

По случаю 35-летия мультиартист выпустил главный саундтрек к документальной ленте «Вечно танцующий человек» о своей жизни и творчестве. В видеоряде трека, который получил название «Ресницы безопасности», впервые показал лица своих детей – Данила и Платона

Ковид изменил наши жизни …

и воспоминания изменил… обострил их…

прямо под «ресницы безопасности»… (с) MONATIK

Композиция MONATIK «Ресницы безопасности» вошла в его третий сольный альбом LOVE IT ритм и полюбилась миллионам слушателей на всех стриминговых платформах по всему миру. 1 апреля трек вышел в мир в виде экранизации ретроспективы к документальному фильму, хроники откровенных семейных кадров из личной и творческой жизни украинского продюсера и креатора.

– «Ресницы безопасности» – это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: «Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря», – прокомментировал премьеру MONATIK. – Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена. И я верю, что это так и произойдет.

MONATIK – «Ресницы безопасности»: слушать онлайн

Режиссером видеохроники выступил Артем Григорян, который более 5 лет провел в путешествиях по гастролям вместе с командой артиста и запечатлел самые знаковые события из его жизни. В работе оцифрованы невероятно ценные кассетные архивы более чем 20-летней давности (детства и молодости продюсера и креатора). В «Ресницах безопасности» MONATIK впервые показывает лица своих детей – Данила и Платона; видеозапись, как артист забирал сыновей из роддома; памятные кадры свадьбы со своей супругой Ириной Монатик и другие, очень личные моменты жизни.

Работа «Ресницы безопасности» прослеживает путь становления личности и артиста MONATIK, от начинающего музыканта до феномена современной поп-сцены, который непосредственно влияет и создает историю музыки самостоятельно, без помощи продюсеров. Данная работа интригует перед большой премьерой документальной ленты «Вечно танцующий человек», которая выходит в широкий прокат 1 июня 2021 года.

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