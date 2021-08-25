Кендалл Дженнер показала фото, на котором обнаженная свисает на веревочке

Селебрити продемонстрировала обнаженное тело

Американская супермодель Кендалл Дженнер не стесняется показывать свои модельные параметры без одежды. Звезда часто соглашается сниматься обнаженной для различных брендов. Но каждая съемка креативнее предыдущей.

Например, недавно бренд Jacquemus показал провокационный кадр со своей новой рекламной кампании с обнаженной Кендалл Дженер. На фото супермодель не просто позирует без одежды, она делает это, вися на тоненькой веревочке, которая заканчивается маленьким шаром. Такая себе миниатюрная версия гигантского шара на цепи из клипа Майли Сайрус.

Обнаженную грудь Кендалл прикрыла розовая замшевая сумочка с золотой цепью. Поэтому увидеть можно только голые упругие ягодицы супермодели. Посмотрите на эту сексе вещицу.

Фото: Getty Images

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