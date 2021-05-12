Секс в черно-белых тонах: Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл снялись в крошечных бикини в новом фотосете
Модели предстали на фото в ценных украшениях
Журнал V Magazine представил серию различных обложек своего нового выпуска Summer 2021. Для обложек снялись известные мировые модели Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер, Имаан Хаммам и Анок Яй.
– По мере того, как мир готовится к долгожданному лету, V Magazine открывает сезон купальников, представляя жаркий летний выпуск с супермоделями. Приветствуйте четырех классных женщин, каждая из которых продвигает будущее модельного бизнеса по-своему. Все они изображены в украшениях Cartier и сезонных купальниках, – заинтриговала редакция V Magazine.
Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер, Имаан Хаммам и Анок Яй появились на фото в крошечных купальниках от брендов Burberry, Tom Ford и Balenciaga, прекрасно подчеркнули все изгибы их фигур. Все снимки выполнены в черно-белой стилистике, что добавляет еще большей сексуальности. Только посмотрите на это!
Фото: Getty Images
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