Кендалл Дженнер признала, что страдает от психологического расстройства

Селебрити рассказала, что борется с тревогой ежедневно

Американская модель Кендалл Дженнер недавно шокировала фанатов откровенным признанием. Оказалось, что девушка страдает психологическое расстройство – повышенную тревожность. Об этом звезда рассказала в диалоге с психологом для новой серии интервью журналу Vogue.

«Я помню себя в возрасте 8-10 лет. Я чувствовала учащенное сердцебиение, невозможность нормально дышать, поэтому рассказала об этом маме», – вспомнила Кендалл.

Сейчас селебрити связывает свое состояние именно со звездным статусом и повышенным вниманием к своей персоне. Иногда симптомы настолько обостряются, что Кендалл нужно посещать врача.

«Мне кажется, что постоянное переработки и мое пребывание в ситуации, в реалиях которой я сейчас живу, привели к тому, что все вышло из-под контроля. Бывали случаи, когда мне нужно было срочно отправиться в больницу, потому что мне казалось, что мое сердце выпрыгивает из груди. Я не могла дышать, и мне необходима была помощь. Иногда мне кажется, что я умираю», – поделилась модель.

Кендалл Дженнер также призналась, что была рада возможности долго оставаться дома из-за пандемии. По ее словам, это время действительно помог ей и пошел на пользу ее психическому здоровью. Поэтому мнение о снятии ограничений и возвращения к прежним реалий внушает девушке панику.

«То, что заставляет меня испытывать чувство тревожности, так это понимание, что мне нужно будет выбираться на ужин с большим количеством друзей, чем тем, что я привыкла видеть за последний год», – подытожила звезда.

Фото: Getty Images

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