Настя Каменских рассказала, что такое гастроли: «Обмен энергией, однако не видеть его»

У певицы начались десятидневные гастроли

В своем Instagram Настя Каменских сообщила о начале своего тура, в рамках которого певица даст концерты в десяти городах и странах. Своих поклонников она пригласила в виртуальное путешествие с ней.

Настя Каменских (NK): досье на звезду и интересные факты

Также певица подилалсь, что такое гастроли в ее понимании.

— Гастроли — это столько радости, обмен энергией, множество впечатлений, — написала Настя.

Однако артистка рассказала, что у этого всего есть другая сторона: «Бесконечные переезды, отсутствие нормального сна и питания». А самым сложным для артистки является то, что она не может видеть своего любимого мужа Потапа, как она его нежно называет «своего медвежонка».

Фото — @kamenskux

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