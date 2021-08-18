Мадонна показала, как отпраздновала свой День рождения: с близкими и глубоким декольте

16 августа певице исполнилось 63 года

На своей странице в Instagram певица поделилась фотографиями и видео с праздника, на них видно, что присутствовали только самые близкие люди.

На снимках, а также на видео, Мадонна ведет себя, как настоящая королева мира. Она ест мороженое с 27-летним бойфрендом Аламаликом Уильямсом, наслаждается жизнью и обнимает своего сына Рокко Ричи. Также на фото можно увидеть старшую дочь Лурдес Леон, младших — Эстер и Стелле Чикконе, сына Дэвид Банда и много веселых друзей.

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Мадонна выглядит, как всегда, стильной и яркой, в ​​платье от Versace с глубоким декольте и совсем не стесняется своих лет. А действительно, ведь выглядит она прекрасно. Главное — молодость в душе! Обязательно полистайте всю карусель фото.

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Фото — Getty Images

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