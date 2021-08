«Один вдома» перезнімуть: хто замінить Маколея Калкіна та коли вийде фільм

Права на ремейк купив стрімінговий сервіс Disney+

Новий фільм стане шостою частиною франшизи «Одного вдома». Головну роль в «Home Sweet Home Alone» («Один вдома: будинок, милий дім») зіграє Арчі Йейтс. Його персонаж – 12-річний Макс Мерсер. Він залишиться один вдома в той час, коли вся родина відправиться на канікули до Японії. Хлопчик буде захищати будинок від сімейної пари, яка заявиться, щоб вкрасти цінну реліквію.

Сам же Арчі Йейтс вже не новачок у кіно, хлопчик найбільш відомий за роллю Йорки в комедійній драмі 2019 року “Кролик Джоджо”. За цю роль юний британський актор отримав номінацію на премію Critics ‘Choice Movie Award в категорії «Кращий молодий актор/акторка».

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on #DisneyPlus and stars Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/kXhI7qzAk5

