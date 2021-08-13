Тина Кароль и KAZKA — Зірочка: премьера песни!

Поп-дива Тина Кароль анонсировала выход нового альбома «Молода кров». В сборник войдет дуэтный трек артистки с украинской группой KAZKA. Все подробности и релиз песни – далее в материале!

Тина Кароль и KAZKA – «Зірочка»: слушать премьеру!



Тина Кароль выпустила дуэтную песню «Зірочка» с группой KAZKA. Это первый трек из украиноязычного альбома дуэтов «Молода кров», выход которого приурочен к 30-летию Дня Независимости Украины.

– Песню «Зірочка» написал Дмитрий Ципердюк очень давно. Она была невероятно популярной в моем родном городе Ивано-Франковске, я слушала ее еще школьницей. Всегда верила, что «Зірочка» – всеукраинский и международный хит. Сквозь годы меня не покидала мысль о том, чтобы исполнить эту песню, – поделилась Тина Кароль. – Я предложила группе KAZKA спеть «Зірочку» в дуэте: они, как никто соответствуют танцевальному, этническому, легкому настроению песни. Саша Зарицкая – единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно исполнить этот будущий хит.

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая говорит, что не так давно сама была в роли начинающего артиста:

– Мы с группой KAZKA прошли не долгий, но тернистый путь. И знаем не понаслышке, как сложно молодым музыкантам доносить свое творчество до многомиллионной аудитории. Поэтому, мы с радостью решили поддержать проект «Молода кров» и присоединиться к замечательной инициативе Тины. Мы уверены, что наш совместный трек «Зірочка» – отличный старт этого большого и такого важного для всех музыкантов проекта.

Релиз альбома «Молода кров» состоится 20 августа. В него вошли дуэты Тины Кароль на украинском языке с артистами новой формации. Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена.

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