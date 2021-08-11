аlyona аlyona собирается переезжать к своему парню

Об этом радостном событии певица рассказала в шоу «Дурнев смотрит TikTok» на YouTube

О личной жизни девушки мало кому что известно, она держит ее в тайне. Но недавно аlyona аlyona все же рассекретила немного информации. Певица сообщила, что вот-вот собирается переехать жить к своему парню.

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К сожалению, на вопрос ведущего «кто же ее любимый» девушка не ответила, поскольку считает, что нет смысла что-то рассказывать. И пообещала просто когда-нибудь его показать. А сейчас ей так удобно — меньше показывать личное общественности.

О своем парне певица впервые заговорила еще в феврале этого года. Она рассказала, что в свои 29 лет по-настоящему влюбилась и чувствует себя нужной. Однако девушка не хочет его показывать, ведь по ее словам, парень не публичная персона и не хочет пиариться за ее счет.

Фото — @alyona.alyona.official

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