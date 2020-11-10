Джонни Депп получит десятки миллионов за увольнение из «Фантастических зверей»

Студия Warner Bros. должна актеру деньги за роль Грин-де-Вальда

После увольнения Джонни Деппа из третьей части франшизы «Фантастические звери» он все равно получит свой гонорар. Ведь селелебрити заключал с Warner Bros. контракт pay-or-play, по которому актер получает свои деньги независимо от того, будет ли сниматься. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Оказалось, что фильма «Фантастические звери 3» начались с 20 сентября, и Джонни Депп уже успел сыграть в одной сцене. Формально Депп НЕ освобожден от картины, его просто заменят, потому как компенсацию он получит весь гонорар.

Напомним, Джонни Деппа отстранили от фильма «Фантастические звери 3» после его проигрыша в суде против издание The Sun.

Фильм «Фантастические звери 3» планируют выпустить 22 июля 2022.

Фото: Getty Images

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