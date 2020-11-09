Кто заменит селебрити во франшизе, пока неизвестно

Студия Warner Bros. отказалась от Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда в новом фильме «Фантастические твари». Причиной стал проигрыш актера в суде изданию The Sun.

В 2018 году Джонни Депп начал дело против издания The Sun через материал об избиении своей бывшей жены Эмбер Херд. Недавно, 2 ноября, Высокий суд Лондона признал, что 12 из 14 описанных случаев насилия является правдой. Фактически, судья отклонил иск, а голливудский актер проиграл суд.

«В свете последних событий я хочу сделать следующее краткое заявление. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто подарил мне свою поддержку и преданность. Я был доволен и тронут вашими сообщениями о любви и заботе, в частности за последние несколько дней. Во-вторых, я хочу сообщить, что Warner Bros. попросили меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических зверей», и я уважаю эту просьбу и согласен с ней. в заключении хочу сказать следующее. Сюрреалистично решения суда в Великобритании не изменит мою борьбу за правду, и я подтверждаю свои планы на апелляцию. Мои намерения остаются в силе, и я докажу, что обвинения, выдвинутые против меня, ошибочны. Мои жизнь и карьера не будут определены этим моментом во времени », – написал Депп в своем Instagram.

Кто теперь будет играть Геллерт Грин-де-Вальда в новом фильме «Фантастические твари», пока неизвестно. Продюсеры проведут новый кастинг. Премьеру третьей части «Фантастические твари» перенесли с ноября 2021 на лето 2022 года.

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