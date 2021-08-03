Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг: первые фото в продолжении Секс в большом городе (фото)

Съемки сериала продолжаются в Нью-Йорке

В сети появилось фото, от которого у фанатов сериала могут побежать мурашки по коже — Кэрри Брэдшоу и мистер Биг вместе в одном кадре! Кажется, что Крис Нот (Мистер Биг) вообще не изменился, остался таким же красавчиком, как и в первых сезонах сериала. А Сара Джессика Паркер — все такая же модница и хрупкая девочка рядом с большим мужчиной.

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Интересно, что для съемок этой сцены костюмеры сериала выбрали для Сары Джессики Паркер шляпку в форме птицы, которая является прямой отсылкой к головному убору, который Кэрри Брэдшоу надела на свою первую свадьбу с Бегом, которое так и не состоялось.

Как же хорошо они смотрятся рядом друг с другом. И как же обидно будет узнать, если Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг разводятся, как об этом писали некоторые американские издания.

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Фото — Getty Images

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