Кріс Нот натякнув на повернення Містера Біга в «Секс у великому місті»

Актор заінтригував фанатів участю у продовженні проекту

Нещодавно американське видання Page Six заявило, що Містер Біг не з’явиться у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Мовляв актор Кріс Нот не погодиться на участь у проекті. Але сама зірка серіалу дав фанатам надію.

В Instagram шанувальники серіалу «Секс у великому місті» почали вмовляти актора повернутися у серіал, то селебріті не зміг залишити це без уваги. Актора написав: «Ну, якщо вже Page Six сказали, що я не з’явлюся, значить так і буде». Скоріше за все, це був сарказм, адже пізніше він написав: «Все міняється, включаючи новини в газетах». Після цього Кріс відповів ще на деякі коментарі передплатників підморгуючим емодзі і емодзі в темних окулярах.

Прем’єра нового сезону «Сексу у великому місті» повинна відбутися цього року.

Фото: Getty Images

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