Саманта Джонс може повернутися в Секс у великому місті

У фанатів є шанс побачити легендарну четвірку подруг разом

Продовження серіалу «Секс у великому місті» стало приємною новиною для всіх поціновувачів легендарного проекту. Але відмова Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, від участі у продовженні стала справжнім ударом для всіх. Важко уявити Нью-Йорк без запальної Сем. Але, можливо, нам і не доведеться. Нещодавно видання Daily Mail з’ясувало, що Кім Кетролл таки може повернутися в оновлений «Секс у великому місті».

Продюсери заявили, що залишили «двері відкритими» для акторки Кім Кеттролл. Вони все ще сподіваються на її повернення. Можливо, щирий інтерес публіки до продовження під назвою «And Just Like That…» змусить легенду повернутися. У будь-якому випадку, творці серіалу завжди їй раді.

Зйомки продовження «Секс у великому місті» досі тривають у Нью-Йорку. Але творці серіалу вже задумують про другий сезон. За сюжетом Керрі Бредшоу буде переживати розлучення з Містером Бігом та розповідатиме про свої любовні перипетії у подкасті.

Прем’єра продовження «Секс у великому місті» запланована на осінь цього року.

Фото: Getty Images

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