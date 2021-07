Съемки нового сезона Секса в большом городе в разгаре: видео, фото

Любимый сериал многих женщин мира вот-вот снова выйдет на экраны

«Секс в большом городе» — культовый сериал о четырех подругах в большом Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу, Миранде Хоббс, Шарлотте Йорк и Саманте Джонс. Новый долгожданный сезон расскажет, с какими проблемами жизни сталкиваются подруги, когда им за 50. К сожалению, мы не увидим девушек в полном составе, в сериале не будет сниматься Ким Кэтролл (Саманта Джонс).

Крис Нот намекнул на возвращение Мистера Бига в «Секс в большом городе»

Американские издания пишут, что все из-за конфликтов и ссор Сары Джессики Паркер (Кэрри Брэдшоу) и самой Ким Кэтролл (Саманты Джонс), которые были с самого начала съемок сериала, однако не показывались сразу. Ким Кэтролл входила в сериал уже, как звезда, не раз номинировалась на «Оскар», а Сара Джессика Паркер хоть и снималась в фильмах до сериала, однако была менее известной и воспринималась скорее, как девушка Роберта Дауни-младшего.

Когда же сериал начали показывать на экранах, звездой стала Сара Джессика Паркер, а Ким Кэтролл — актрисой второго плана, с меньшим экранным временем и гонорарами. Поэтому Кэтролл много раз угрожала уйти и требовала больших денег за свою работу.

Однако сейчас съемки нового сезона «Секса в большом городе» в разгаре. Как видно из кадров, Миранда будет в фильме с сединой. Героини останутся все такими же стильными. А сама кинолента стала называться «And just like that …». Этим летом съемочная команда обещает снять 10 серий. Премьеры следует ожидать уже в конце этого года.

