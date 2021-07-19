У мережу злили сценарій продовження Секс у великому місті

Розкрито головну інтригу найочікуванішої прем’єри цього року

Фанати серіалу «Секс у великому місті» довгі роки чекали на продовження улюбленої історії дружби чотирьох нью-йоркських подруг та незвичайної історії кохання Керрі та Містера Біга. Усім так хотілося хепі-енду, який чекав на пару у другому фільмі. Але, схоже, що на нас чекає більш прозаїчна історія, бо Керрі Бредшоу та Містер Біг розводяться! Про це пише видання Page Six.

Як можна зрозуміти зі сценарію, який злили в мережу, шлюб Керрі та Містера біга не увінчався успіхом. Тепер пара проходить через важке розлучення з розподіленням спільного майна та судами. І про все це Керрі розповідає вже не у своїй колонці в газеті, не у своїх книгах, а у подкасті про стосунки.

«Я записувала подкаст і тільки перед ним помила волосся. Так, я ще не їла і не спала, хоча у мене був такий же хороший шлюб. А тепер я просто одна з тих жінок, яких він утримував», – розповіла Керрі Бредшоу у своєму подкасті.

Яким буде сюжет ребуту серіалу «Секс у великому місті» та що трапиться зі стосунками Керрі та Біга, дізнаємося вже цієї осені.

Фото: Getty Images

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