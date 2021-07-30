Звезда сериала Новенька Захар Шадрин — о съемках с Жан-Клодом Ван Даммом в фильме для Netflix

Сегодня, 30 июля, состоится мировая премьера нового комедийного боевика «Последний наемник» от Netflix. Известно, что съемки фильма проходили в Киеве, а исполнитель главной роли сам Жан-Клод Ван Дамм приезжал сниматься в украинскую столицу.

Как оказалось, его партнером по съемкам стал украинский актер, звезда сериала «Новенька» (Новый канал) Захар Шадрин. В день премьеры «Последний наемник» Новому каналу удалось эксклюзивно пообщаться с Захаром Шадриным и разузнать, какого же это – сниматься вместе с великим Жан-Клодом Ван Даммом.

— Захар, как тебя нашли и отобрали на роль? Как проходил кастинг?

— Все запросы на пробы я получаю на платформе CastingForm, так было и когда меня утвердили на HBO, и Amazon. Теперь в моей фильмографии появился ещё и Netflix. Кастинг-директор Татьяна Владимирская нашла меня через голливудскую онлайн-платформу CastingForm. Дальше все стандартно: текст, видео с самопробами в ответ, утверждение. Мой менеджер Даша Тимбуш занималась переговорами из Лос-Анджелеса.

— Расскажи, пожалуйста, о своей роли.

— По сценарию я играю спасенного героем Ван Дамма сына важного бизнесмена. Все сцены, собственно, у меня лично с Жан-Клодом!

— И какого же это работать с самим Жан-Клодом Ван Даммом?

— Это большая честь для меня работать с легендой Голливуда, боевиков и экшн-фильмов наравне с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и Джеки Чаном. Приятно, когда легендарный актёр называет тебя другом и говорит, что рад поработать вместе. Ну, и телефончик его, конечно, теперь есть. Когда поеду на родину Ван Дамма в Брюссель, будет повод написать. Работать с Жан-Клодом Ван Даммом очень весело. Он любит отпускать шуточки в своей абсолютно серьезной манере, от чего ты порой не понимаешь, говорит он серьезно или вот сейчас пошутил. Меня после съёмок знакомые часто спрашивали: «Ну что, как тебе, работать со звездой?» Могу сказать, что нормально. Никакой особой звездности на площадке не ощущалось, помимо того, что с ним постоянно кто-то хочет сфотографироваться. Особенно ценно общение в перерывах между сценами, расслаблено и на равных, понимая, что Жан-Клод Ван Дамм такой же человек, как и я, и мы вместе делаем одну работу. Это даёт огромный заряд энергии, веры в себя, ещё одно подтверждение, что я на своем месте.

— Какого тебе было работать с англоязычными репликами? Возможно, пришлось позаниматься с accent reduction specialist?

— С английским у меня проблем нет. Над акцентом и произношением я работаю сам. Все фильмы и сериалы я смотрю в оригинале, просто повторяю звуки и интонации. Конечно, я пока не говорю, как носитель, но и какой-то специальной языковой подготовки типа занятий с коучем для этой роли не потребовалось. Режиссёр и продюсеры остались очень довольны.

— «Последний наемник» — это боевик, а значит, без экстремальных трюков не обошлось. Ты сам все исполнял или был задействован дублер-каскадер?

— Было очень круто самому выполнить некоторые трюки без дублера. Например, в сцене, которая есть в трейлере, где перед тем, как герой Ван Дамма меня спасает, я с мешком на голове пытаюсь убежать и очень натурально сам бьюсь головой об стену. Я попросил режиссёра Давида Шарона сделать эту сцену самостоятельно. В целях безопасности мне позволили сделать самый простой трюк только в этой сцене. Все остальные падения и вылет из окна в фильме выполняют профессиональные каскадеры.

— Как тебе работалось с командой Netflix?

— Всегда приятно работать с профессионалами. Это не первая моя работа на площадке голливудского проекта, но первая в международном полном метре. До этого меня в основном утверждали в западные сериалы. Работа с французской командой — сплошное удовольствие. Люди, с которыми я непосредственно имел контакт на площадке, — лучшие в своем деле. Все старались сделать все максимально возможное для того, чтобы мне было комфортно, и я мог думать исключительно о своей работе. Один из самых запоминающихся моментов на площадке, когда ко мне подошёл познакомиться оператор картины Тьерри Арбогаст. Тьерри — оператор Люка Бессона, а Бессон — один из моих любимых режиссеров. Помню, у меня дрожала рука (и, наверняка, страшно вспотела ладонь), когда мы жали с Тьерри друг другу руки. Это был тот момент, когда я осознал, что я всего в одном рукопожатии от Люка Бессона (OMG!).

О фильме:

В центре сюжета бывший агент французской секретной службы, который вынужден прервать «пенсию» и срочно вернуться во Францию: его сына необоснованно обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Герою в исполнении Ван Дамма предстоит не только спасти сына, но и разобраться в запутанном клубке политических интриг на самом высоком уровне.

Смотрите комедийный боевик «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом и Захаром Шадриным на Netflix уже сейчас.

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